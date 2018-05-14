Ди Франческо хочет остаться в "Роме"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо хотел бы продолжить работать в римском клубе.

"Вопрос моего будущего беспокоит меня в последнюю очередь. Я думаю, что мы достигнем компромисса и договоримся с клубом. Моё главное желание - оставаться в "Роме", на мой взгляд, этого все хотят" - цитирует Ди Франческо Football Italia.

Отметим, что в этом сезоне "Рома" близка к тому, чтобы финишировать на третьем месте в турнирной таблице Серии А. Кроме того, "волки" сенсационно добрались до полуфинала Лиги Чемпионов.

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