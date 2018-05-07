Ди Франческо: "Кальяри" был настроен очень серьезно, но и мы допустили много ошибок"

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Ди Франческо: "Кальяри" был настроен очень серьезно, но и мы допустили много ошибок"Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал победу команды в матче с "Кальяри" (1:0) в 36-м туре чемпионата Италии.

Единственный гол в игре на 15-й минуте забил Дженгиз Ундер.

"Отдаю должное "Кальяри" за их игру, но я знал, что у меня в распоряжении много футболистов. К сожалению, Костас Манолас получил травму, и мы должны похвалить Элио Капрадосси, который сыграл очень хорошо и сделал все, чтобы использовать свой шанс. Он все время упорно работал на тренировках и использовал свой шанс.

Манолас хромает. Я думаю, что там что-то большее, чем ушиб. На этом этапе все матчи сложные, но мы приехали сюда и добились тяжелой победы. Иногда ты побеждаешь благодаря настрою, а не яркому футболу. "Кальяри" был настроен очень серьезно, но и мы допустили много ошибок в защите. Причиной этого в том числе была усталость. Чемпионская гонка? В плане красивого футбола "Наполи" показал больше, но "Ювентус" – это победитель, и они еще раз это доказали", - сказал он. | http://soccernews.ru

 

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