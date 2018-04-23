Ди Франческо: "Ливерпуль" отличается от "Барселоны" в плане скорости"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем".

"Энфилд" - потрясающий стадион. Английские стадионы вообще удивительно красивы. Мы в Италии не привыкли к тому, что фанаты находятся прямо рядом с нами. Болельщики будут на стороне "Ливерпуля", но и мы не останемся без поддержки. Завтра более чем когда-либо мы должны показать командную игру. "Ливерпуль" отличается от "Барселоны" в плане скорости. Чтобы победить, мы должны сыграть хорошо.

"Ливерпуль" нельзя сравнить ни с одним из наших соперников в чемпионате. Это классная по меркам Лиги Чемпионов команда. Но мы приехали сюда, чтобы сыграть в свой футбол и навязать свой стиль" - приводит слова Ди Франческо сайт УЕФА.

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