Ди Франческо может возглавить "Фиорентину"

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Ди Франческо может возглавить "Фиорентину"

"Фиорентина" вступила в переговоры с экс-тренером "Ромы" Эусебио Ди Франческо.

Представители итальянского клуба встречались с 49-летним специалистом, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества.

Проблемой может стать зарплата тренера в "Роме", по которому он зарабатывал три миллиона евро. 

Сейчас "Фиорентину" возглавляет Стефано Пиоли.

"Фиорентина" располагается на 10 месте в турнирной таблицы в Серии А, набрав 37 очков.

Ди Францеско возглавил "Рому" летом 2017 года. 7 марта 2019 года он ушел в отставку.

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