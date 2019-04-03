Ди Франческо может возглавить "Севилью"

Новым главным тренером "Севильи" может стать итальянец Эусебио Ди Франческо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство испанского клуба рассматривает кандидатуру итальянского специалиста.

В данный момент Ди Франческо является безработным, так как ранее он был уволен из "Ромы". Кандидатуру Ди Франческо продвигает спортивный директор "Севильи" Мончи, который ранее работал вместе с тренером именно в "Роме".

Напомним, что "Севилья" не так давно уволила с поста главного тренера Пабло Мачина, заменив его Хоакином Капарросом.

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