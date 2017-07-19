Ди Франческо: "Мы близки к осуществлению трансфера Дефреля"

Теги ромаэусебио ди франческосассуологрегуар дефрель

Ди Франческо: "Мы близки к осуществлению трансфера Дефреля"

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо поделился информацией о ходе переговоров по трансферу форварда "Сассуоло" Грегуара Дефреля.

"Мы близки к осуществлению трансфера Дефреля, но сделка еще не закрыта. Мы надеемся, что он поможет усилить состав, повысить конкуренцию за место в основе. В то же время у меня будет больше вариантов в плане формирования состава - ведь в новом сезоне нам предстоит провести много матчей.

Дефрель может стать альтернативой Эдину Джеко, но вместе с тем он способен сыграть справа в атаке. Если его трансфер состоится в ближайшее время, я буду этому рад" - приводит слова Ди Франческо официальный сайт "Ромы".

В прошлом сезоне Дефрель провел 38 поединков, отметился 16 голами и 5 ассистами.

Читайте также: Толян может перейти в "Рому". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов