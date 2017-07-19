Ди Франческо: "Мы близки к осуществлению трансфера Дефреля"

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо поделился информацией о ходе переговоров по трансферу форварда "Сассуоло" Грегуара Дефреля.

"Мы близки к осуществлению трансфера Дефреля, но сделка еще не закрыта. Мы надеемся, что он поможет усилить состав, повысить конкуренцию за место в основе. В то же время у меня будет больше вариантов в плане формирования состава - ведь в новом сезоне нам предстоит провести много матчей.

Дефрель может стать альтернативой Эдину Джеко, но вместе с тем он способен сыграть справа в атаке. Если его трансфер состоится в ближайшее время, я буду этому рад" - приводит слова Ди Франческо официальный сайт "Ромы".

В прошлом сезоне Дефрель провел 38 поединков, отметился 16 голами и 5 ассистами.

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