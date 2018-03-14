Ди Франческо: "Мы провели не лучший матч в карьере, но были близки к этому"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов с донецким "Шахтёром".

После выездного поражения со счетом 1:2, римляне сумели обыграть "горняков" на своем поле (1:0) и вышли в четвертьфинал турнира.

"Ничего не могу сказать, мои ребята провели не лучший матч в карьере, но были близки к этому. Мы добились превосходного результата. Я думаю, что мы вправе гордиться нашим достижением", - сказал он. | soccernews.ru