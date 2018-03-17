Ди Франческо: "Мы с улыбкой приняли результат жеребьевки"

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от противостояния с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Мы с улыбкой приняли результат жеребьевки. То, что мы вышли в четвертьфинал Лиги Чемпионов, уже многое значит для нас. Я горжусь своей командой. Теперь нам предоставилась возможность встретиться с лучшим клубом в мире и лучшим футболистом в мире Лионелем Месси. Мы должны насладиться этим моментом" - приводит слова Ди Франческо Football Italia.

Читайте также: Игроки "Ромы" шутят по поводу предстоящего противостояния с "Барселоной". | http://soccernews.ru