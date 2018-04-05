Ди Франческо: "Нам было бы проще, если бы судья не помогал "Барселоне"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо высказался после первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"Нам сложно думать о выходе в следующую стадию, но было бы проще, если бы судья не помогал "Барселоне". Были решения, которые сложились слишком уж хорошо для соперника. Результат очень хорош для "Барсы", но мы не опустим руки и продолжим мечтать о выходе в полуфинал. Конечно, в нашей игре есть недостатки, но "Барселона" и так очень хорошая команда, судьи могли бы ей не помогать" - цитирует Ди Франческо Marca.

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