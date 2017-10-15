Ди Франческо: "Наполи" играл лучше в первом тайме, а мы были агрессивнее во втором"

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение от "Наполи" (0:1).

"Думаю, "Наполи" играл лучше в первом тайме, а мы были агрессивнее во втором, когда вернулись к прежней схеме. Жаль, что не смогли сравнять счет. Обычно у "Наполи" чрезвычайно высокий процент владения мячом, но сегодня в этом плане на поле было равенство. Нам не хватало только забитого мяча.

Иногда судьбу игр решают детали, и это часть футбола. Стоит признать, что дома нам не везет - в этом сезоне мы уже шесть раз попадали в каркас ворот. Боюсь, в первом тайме мы проявили слишком много уважения к "Наполи", и это не то, что я хотел" - приводит слова Ди Франческо Mediaset Premium.

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