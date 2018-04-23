Ди Франческо: "Наши футболисты хорошо знают Салаха и это может стать преимуществом"

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Ди Франческо: "Наши футболисты хорошо знают Салаха и это может стать преимуществом"Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил, что знает качества форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который ранее выступал за римский клуб.

Напомним, что команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.

"Это прекрасный парень, большой трудяга. Я не нуждаюсь в том, чтобы игроки "Ромы" рассказывали мне о нем. Все его сильные качества очевидны. Но тот факт, что многие из наших футболистов хорошо знают Салаха, может стать преимуществом", - сказал он.

Читайте: "Ливерпуль" поставил "Реалу" условие по трансферу Салаха  | soccernews.ru

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