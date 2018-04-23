Ди Франческо: "Наши футболисты хорошо знают Салаха и это может стать преимуществом"
Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил, что знает качества форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который ранее выступал за римский клуб.
Напомним, что команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.
"Это прекрасный парень, большой трудяга. Я не нуждаюсь в том, чтобы игроки "Ромы" рассказывали мне о нем. Все его сильные качества очевидны. Но тот факт, что многие из наших футболистов хорошо знают Салаха, может стать преимуществом", - сказал он.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|85
|2
|Наполи
|34
|84
|3
|Рома
|34
|67
|4
|Лацио
|34
|67
|5
|Интер Милан
|34
|66
|6
|Аталанта
|34
|55
|7
|Милан
|34
|54
|8
|Сампдория
|34
|51
|9
|Фиорентина
|34
|51
|10
|Торино
|34
|47
|11
|Дженоа
|34
|41
|12
|Болонья
|34
|39
|13
|Сассуоло
|34
|37
|14
|Кальяри
|34
|33
|15
|Удинезе
|34
|33
|16
|Кьево
|34
|31
|17
|Кротоне
|34
|31
|18
|СПАЛ
|34
|29
|19
|Хеллас Верона
|34
|25
|20
|Беневенто
|34
|17