Ди Франческо не собирается возглавлять "Севилью"

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Ди Франческо не собирается возглавлять "Севилью"

Итальянский тренер Эусебио Ди Франческо не собирается возглавлять "Севилью". Об этом пишет TMW.

Спортивный директор клуба Мончи заявил, что тренера нет в списке претендентов на пост главного тренера испанского клуба.

Ранее Ди Франческо возглавлял "Рому".

Напомним, несколько дней назад Хоакин Капаррос покинул пост главного тренера "Севильи". После этого в СМИ была информация о том, что его заменой может стать Ди Франческо.

А еще: "Севилья" нацелилась на форварда "Милана" Кастильехо| http://soccernews.ru
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