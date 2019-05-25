Итальянский тренер Эусебио Ди Франческо не собирается возглавлять "Севилью". Об этом пишет TMW.

Спортивный директор клуба Мончи заявил, что тренера нет в списке претендентов на пост главного тренера испанского клуба.



Ранее Ди Франческо возглавлял "Рому".

Напомним, несколько дней назад Хоакин Капаррос покинул пост главного тренера "Севильи". После этого в СМИ была информация о том, что его заменой может стать Ди Франческо.

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