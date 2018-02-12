Ди Франческо: "Победа над "Беневенто" должна стать для "Ромы" отправной точкой"

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Ди Франческо: "Победа над "Беневенто" должна стать для "Ромы" отправной точкой"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал победу над "Беневенто" в матче 24-го тура итальянской Серии А.

"Мы начали матч с того, что дали сопернику фору. Мы как всегда создали кучу голевых моментов, но меня раздражает то, как мы пропустили эти два мяча. Этот результат должен стать для нас отправной точкой. Важно, что мы вновь победили, а также то, что Джеко и Дефрель сумели забить" - приводит слова Ди Франческо Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Рома" - "Беневенто". | http://soccernews.ru 

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