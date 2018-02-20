Ди Франческо поделился ожиданиями от матча с "Шахтёром"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо высказался в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Шахтёра".

"Считаю, что шансы 50 на 50, потому что "Шахтёр" отлично организованная команда. Но мы не хуже, поэтому будем на одном уровне. Мы должны выжать максимум в техническо-тактическом аспекте, а также быть предельно сконцентрированы. Это повлияет на игру в ответном матче. Мы должны совершить меньше ошибок, чем "Шахтёр". Вспомним, что они обыграли "Наполи", которые сейчас доминируют вместе с "Ювентусом" в Серии А. "Шахтёр" очень хорошо подготовлен и знает, чего хочет" - цитирует Ди Франческо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Шахтёр" - "Рома" состоится завтра в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Фонсека поделился ожиданиями от матча с "Ромой". | http://soccernews.ru