Ди Франческо похвалил Наингголана за игру с "Лацио"

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Ди Франческо похвалил Наингголана за игру с "Лацио"

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо похвалил Раджу Наингголана за его игру в матче с "Лацио".

"У Наингголана еще восемь дней назад было паховое растяжение. В римском дерби он показал невероятную способность превозмогать боль. Другие ребята в команде называют Раджу "ниндзя", но на мой взгляд, он больше похож на супергероя!" - приводит слова Ди Франческо Goal.com.

Смотрите также обзор матча "Рома" - "Лацио". | http://soccernews.ru

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