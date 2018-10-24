Ди Франческо прокомментировал победу над ЦСКА

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо дал комментарии после игры против ЦСКА (3:0).

"Я был готов к игре против ЦСКА. Больше всего удивило отсутствие Дзагоева в стартовом составе. Атака московского клуба выглядела великолепно. Не люблю хвастаться победами - все мои мысли уже направлены на следующую игру" - приводит слова Ди Франческо сайт УЕФА.

Напомним, что после победы над ЦСКА "Рома" вышла на первое место в своей группе.

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