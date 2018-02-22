Ди Франческо прокомментировал поражение от "Шахтёра"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо подвёл итоги первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Шахтёра".

"1:2 - это не тот результат, который мы хотели. Но давайте не забывать, что в первом тайме мы сыграли великолепно. "Шахтёр" - очень хорошая команда. В этом матче всё решили мелочи. Сегодня на поле были две "Ромы". В первом тайме мы играли так, чтобы создавать проблемы сопернику, а во втором - только оборонялись. Не могу объяснить, почему так получилось. Наши очень опытные игроки допустили слишком много детских ошибок. Мы сделаем всё, чтобы отыграться, но это будет очень сложно" - цитирует Ди Франческо официальный сайт УЕФА.

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