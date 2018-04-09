Ди Франческо: "Против "Барселоны" будут играть все сильнейшие"
Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо высказался в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Барселоны".
"Против "Барселоны" будут играть все сильнейшие. Нужно сыграть с максимальной самоотдачей и не терять веры до финального свистка. Мы обязаны выложиться без остатка. Вера в свои силы должна подпитывать нас. Нас может вдохновить домашний матч с "Челси", когда мы выиграли 3:0, и этот счёт нас устроит завтра. Попробуем выдать такой же матч" - приводит слова Ди Франческо официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч "Рома" - "Барселона" состоится во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сине-гранатовых" со счётом 4:1.
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