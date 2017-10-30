Ди Франческо рассказал о главном козыре "Ромы"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо высказался в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Челси".

"В гостевом матче с "Челси" мы остались верны своему стилю, так же будем играть и дома. Как я говорил после матча в Лондоне, настрой должен быть таким же - это будет для нас отправной точкой. Могу заверить, что все готовы. Но, конечно, будут играть те, кто способен победить "Челси". Основной козырь нашей команды в данный момент в том, что мы очень мало пропускаем. Честно говоря, даже не помню, когда у Алиссона было много работы. Следовательно, командные взаимодействия в защите отлажены очень хорошо" - приводит слова Ди Франческо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Рома" - "Челси" состоится во вторник, 31 октября, в 22:45 по московскому времени.

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