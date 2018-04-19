Ди Франческо: "Рома" не в первый раз хорошо начинает, а затем допускает ошибки"

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Ди Франческо: "Рома" не в первый раз хорошо начинает, а затем допускает ошибки"Главный тренер "Ромы" Эусебио ди Франческо разочарован игрой своей команды в матче 33-го тура чемпионата Италии, в котором римляне обыграли Дженоа" со счетом 2:1.

По словам тренера, его команда совершила несколько ошибок. 

"Мы не в первый раз хорошо начинаем матч, получаем преимущество, а затем допускает ошибки. В эпизоде с пропущенным голом мы сыграли глупо. Тем не менее, в отличие от других случаев, сейчас нам все равно удалось завоевать три очка", - сказал он. | soccernews.ru

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