Ди Франческо: "Рома" не в первый раз хорошо начинает, а затем допускает ошибки"

Главный тренер "Ромы" Эусебио ди Франческо разочарован игрой своей команды в матче 33-го тура чемпионата Италии, в котором римляне обыграли Дженоа" со счетом 2:1.

По словам тренера, его команда совершила несколько ошибок.

"Мы не в первый раз хорошо начинаем матч, получаем преимущество, а затем допускает ошибки. В эпизоде с пропущенным голом мы сыграли глупо. Тем не менее, в отличие от других случаев, сейчас нам все равно удалось завоевать три очка", - сказал он. | soccernews.ru