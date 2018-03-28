Ди Франческо: "Рома" уважает "Барселону", но не боится ее"
Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо рассуждает о предстоящем противостоянии с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Мы думаем о "Барселоне", но сейчас наши мысли о матче с "Болоньей". Это важный матч в контексте борьбы за третье место. Мы спокойно готовимся к нему с желанием победить. Как мы будем бороться с Месси? Я не хочу говорить об одном игроке, мы должны остановить всю "Барселону". Они обладают лучшим игроком в мире, поэтому, конечно же, мы уделим ему особое внимание. Должен сказать, что мы уважаем "Барселону", но не боимся ее", - приводит слова Ди Франческо Football Espana.
Первый матч "Барселона" - "Рома" состоится 4 апреля. Ответный поединок "Рома" - "Барселона" пройдет 10 апреля.
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