Ди Франческо: "Салах сделал разницу в матче с нами, это было неизбежно"

Теги эусебио ди франческомохамед салахромаливерпуль

Ди Франческо: "Салах сделал разницу в матче с нами, это было неизбежно"Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо высказался об игре нападающего "Ливерпуля"  Мохамеда Салаха.

По словам итальянского наставника, такой футболист способен менять ход любого матча.

"Салах сделал разницу в матче с нами, это было неизбежно. Этот тот игрок, который меняет игру. Салах всегда показывает себя в деле и обладает другими качествами, которых нет у многих игроков. Я читал его интервью, где он говорит, что "пытается каждый день стать лучше как игрок и как человек". Это правильный путь для всех нас, включая меня", - сказал он.

Напомним, что в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионом между "Ливерпулем" и "Ромой" (5:2). Салах забил в этой игре два гола и отдал две результативные передачи.

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