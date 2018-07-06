Ди Франческо: "Уже сам факт того, что мы говорим о переходе Роналду в "Ювентус" - это хорошо для нас"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал слухи, которые связывают туринский "Ювентус" с ведущим бомбардиром мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

"Роналду в "Ювентусе"? Уже сам факт того, что мы говорим об этом - это хорошо для нас. Потому что часто можно услышать, будто великие чемпионы не выбирают Италию", - приводит слова наставника "волков" Le 10 Sport.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов включить своего ведущего игрока в возможную сделку по Роналду. | soccernews.ru