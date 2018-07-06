Ди Франческо: "Уже сам факт того, что мы говорим о переходе Роналду в "Ювентус" - это хорошо для нас"

Теги криштиану роналдуреал мадридювентусэусебио ди франческо

Ди Франческо: "Уже сам факт того, что мы говорим о переходе Роналду в "Ювентус" - это хорошо для нас"Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал слухи, которые связывают туринский "Ювентус" с ведущим бомбардиром мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

"Роналду в "Ювентусе"? Уже сам факт того, что мы говорим об этом - это хорошо для нас. Потому что часто можно услышать, будто великие чемпионы не выбирают Италию", - приводит слова наставника "волков" Le 10 Sport.

Напомним,  "Манчестер Юнайтед" готов включить своего ведущего игрока в возможную сделку по Роналду. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов