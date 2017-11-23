Ди Франческо: "В матче с "Атлетико" мы сделали слишком много ошибок"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо подвёл итоги матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико".

"Давайте не забывать, насколько хороши игроки "Атлетико". Мы действовали довольно неплохо до их первого гола, но были не очень точны в передачах. И надо было играть более нацеленно на последней трети поля. Соперник почти ничего не создавал, а потом из ниоткуда возник этот гол. Мы сделали слишком много ошибок, но "Атлетико" каждого соперника вынуждает играть плохо. Кроме того, мы остались вдесятером, что тоже нам не помогло" - приводит слова Ди Франческо Football Italia.

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