Ди Франческо: "В матче с "Челси" мы показали характер"

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Ди Франческо: "В матче с "Челси" мы показали характер"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо дал комментарии после матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Челси".

"Почти весь первый тайм мы провели на половине поля соперника, владели мячом почти 60 процентов времени. Мне очень понравилось, как мы строили свою игру. Мы стараемся лишать соперника мяча. Побеждает тот, кто допускает меньше ошибок. Мне очень понравилось, как мои игроки приходили в себя и восстанавливались после допущенных ошибок. Мы показали характер и продолжаем двигаться в правильном направлении" - цитирует Ди Франческо Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Челси" - "Рома". | http://soccernews.ru

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