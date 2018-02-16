Ди Франческо: "В матче с "Удинезе" мне придется прибегнуть к ротации, поскольку нам еще играть с "Шахтером"

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал предстоящую игру против "Удинезе".

"Думаю, мне придется прибегнуть к ротации, поскольку нам еще играть с "Шахтером" в Лиге Чемпионов. Сейчас, вроде бы, все в строю. Посмотрим, что можно будет сделать. Безусловно, мы хотим показать хороший футбол и при этом добиться положительного результата. Иногда мы хорошо начинаем игру и плохо заканчиваем. Иногда наоборот. Хотелось бы весь матч провести на высоком уровне" - приводит слова Ди Франческо Football Italia.

Поединок между "Удинезе" и "Ромой" состоится завтра в 17:00 по московскому времени.

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