Ди Франческо в скором времени покинет пост главного тренера "Сампдории"



Главный тренер "Сампдории" Эусебио Ди Франческо в скором времени покинет команду. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.



По данным источника, стороны уже договорились о расторжении контракта. 50-летний специалист уйдет из итальянского клуба из-за неудовлетворительных результатов команды.



После 7 туров Серии А "Сампдория" набрала всего 3 балла и замыкает турнирную таблицу.



Ди Франческо подписал контракт с клубом этим летом, соглашение было рассчитано до 2022 года. Тренеру придется заплатить неустойку в размере своей годовой зарплаты.



Ранее сообщалось, что Пиоли может стать новым главным тренером клуба.

А еще: "Фортуна" из Дюссельдорфа выкупила у "Сампдории" нападающего Давида Ковнацки| http://soccernews.ru