Ди Франческо во второй раз в карьере победил Вальверде со счетом 3:0



"Рома" добилась победы над "Барселоной" (3:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов и завоевала путевку в полуфинал.

Стоит отметить, что главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо ранее уже побеждал наставника каталонцев Эрнесто Вальверде с таким же счетом.

Тогда клуб Ди Франческо тренировал "Сассуоло" и победил "Атлетик" Вальверде в матче группового этапа Лиги Европы.

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