Ди Франческо возглавит "Сампдорию"

Экс-тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо в скором времени возглавит "Сампдорию", пишет Sky Sport Italia.

По данным источника, 49-летний итальянец встретился с руководством "Сампдории" и согласовал трехлетнее соглашение.

Отметим, что специалист еще не расторг контракт с "Ромой", хотя был уволен после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (1:3). Ди Франческо требует от римского клуба компенсации за его увольнение.

Напомним, ранее пост главного тренера "Сампдории" покинул Марко Джампаоло.

Ди Франческо возглавлял "Рому" с 2017 года. Он также работал с "Пескарой", "Лечче" и "Сассуоло".

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