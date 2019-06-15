Ди Франческо возглавит "Сампдорию"
Экс-тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо в скором времени возглавит "Сампдорию", пишет Sky Sport Italia.
По данным источника, 49-летний итальянец встретился с руководством "Сампдории" и согласовал трехлетнее соглашение.
Отметим, что специалист еще не расторг контракт с "Ромой", хотя был уволен после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Порту" (1:3). Ди Франческо требует от римского клуба компенсации за его увольнение.
Напомним, ранее пост главного тренера "Сампдории" покинул Марко Джампаоло.
Ди Франческо возглавлял "Рому" с 2017 года. Он также работал с "Пескарой", "Лечче" и "Сассуоло".
А еще: Ди Франческо не собирается возглавлять "Севилью"| http://soccernews.ru
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|38
|69
|4
|Интер Милан
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|5
|Милан
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|Рома
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|8
|Лацио
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|Сампдория
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|53
|10
|Болонья
|38
|44
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|Сассуоло
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|12
|Удинезе
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