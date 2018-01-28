Ди Франческо: "Я попросил купить Месси на место Джеко, но мне ответили, что это невозможно"



Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал информацию о том, что нападающий его команды Эдин Джеко может перейти в "Челси".

"Я попросил купить Месси на место Джеко, но мне ответили, что это невозможно. Ни я, ни клуб не хотим терять лидеров. В данный момент Джеко является игроком "Ромы" и я надеюсь, что так и останется до конца сезона. У меня нет полномочий отвечать на такие вопросы", - приводит слова Ди Франческо Football Italia.

Ранее сообщалось, что 31-летний Джеко может перейти в "Челси" за 30 миллионов евро.

Не пропустите: Трансфер Джеко может обойтись "Челси" в 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru