Ди Франческо: "Я попросил купить Месси на место Джеко, но мне ответили, что это невозможно"

Теги ромачелсиэдин джеколионель месси

Ди Франческо: "Я попросил купить Месси на место Джеко, но мне ответили, что это невозможно"
Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал информацию о том, что нападающий его команды Эдин Джеко может перейти в "Челси".

"Я попросил купить Месси на место Джеко, но мне ответили, что это невозможно. Ни я, ни клуб не хотим терять лидеров. В данный момент Джеко является игроком "Ромы" и я надеюсь, что так и останется до конца сезона. У меня нет полномочий отвечать на такие вопросы", - приводит слова Ди Франческо Football Italia.

Ранее сообщалось, что 31-летний Джеко может перейти в "Челси" за 30 миллионов евро.

Не пропустите: Трансфер Джеко может обойтись "Челси" в 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

"Марсель" и "Монако" сыграли вничью в результативном поединке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов