Ди Франческо: "Я рад, что "Рома" ответила на критику"

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Ди Франческо: "Я рад, что "Рома" ответила на критику"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо поделился эмоциями после матча седьмого тура итальянской Серии А против "Милана".

"Это был важный психологический тест. Я просил ребят сохранять равновесие и продолжать игру, тогда гол рано или поздно придёт. Мы хотели выиграть и продолжить погоню за топ-клубами. Нас ещё ждёт игра с "Сампдорией", и это будет нелегко. Люди говорят, что мы побеждали только в проходимых матчах, поэтому я рад, что мы ответили на критику. Я смотрю на рост команды, которая поняла, что для того, чтобы конкурировать на этом уровне, нужно быть сильными" - приводит слова Ди Франческо Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Милан" – "Рома". | http://soccernews.ru

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