Ди Франческо: "Знали, что "Шахтер" рано или поздно совершит ошибку"

Главный тренер итальянской "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал победу своей команды над донецким "Шахтером" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Моя команда была сегодня сконцентрированной, возможно, играла без столь высокого качества в последней трети матча, но мы знали, что рано или поздно соперник совершит ошибку, и нам лишь нужно будет ею воспользоваться.

За отношение к матчу поставлю команде десять баллов. Технический компонент своих подопечных я бы оценил в 6,5 баллов. В тактическом плане мои игроки пытались делать то, о чем я их просил, хотя и не всегда вовремя. Это то, чему команда учится со временем", - цитирует наставника "волков" Football Italia.

Напомним, "Рома" обыграла "Шахтер" со счетом 1:0. | soccernews.ru