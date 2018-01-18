Ди Кампли: "Неймар находится в ПСЖ в золотой клетке, он не покинет клуб"

Теги псжнеймарреал мадридмарко верратти

Ди Кампли: "Неймар находится в ПСЖ в золотой клетке, он не покинет клуб"

Бывший агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти Донато Ди Кампли считает, что форвард парижан Неймар не перейдет в "Реал".

"С Верратти у меня произошел самый неприятный опыт в своей жизни. Я не получил от него никакой благодарности. Для меня Верратти больше не существует. Проблема была в том, что я воевал не просто с клубом, а с государством. Меня выбросили в сторону, как песчинку.

Что касается Неймара, то никто не заберет его из Парижа. Тоже самое могу сказать и про других игроков. Они заперты в золотой клетке. Футболисты понимают, что не получат такие контракты в других клубах. Им приходится играть в чемпионате одного клуба

Я был в отпуске с Пасторе. Ему не нравится играть редко, но с контрактом, который у него в Париже...", - приводит слова Ди Кампли AS.

Напомним, что Верратти уволил Ди Кампли после высказывания агента: "игроки, мечтающие о победе в Лиге Чемпионов, не перейдут в ПСЖ.

Не пропустите: В контракте Неймара не прописана сумма отступных. | http://soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие голы Роналдиньо

Лучшие голы Роналдиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 21 56
2 Лион 21 45
3 Марсель 21 44
4 Монако 21 43
5 Нант 21 34
6 Ницца 21 31
7 Генгам 21 29
8 Монпелье 21 28
9 Ренн 21 28
10 ФК Кан 21 27
11 Дижон 21 25
12 Страсбур 21 24
13 Бордо 21 23
14 Сент-Этьен 21 23
15 Анжер 21 22
16 Амьен 21 22
17 Лилль 21 22
18 Труа 21 21
19 Тулуза 21 20
20 Метц 21 15
Полная таблица

топ-5 тегов