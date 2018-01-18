Ди Кампли: "Неймар находится в ПСЖ в золотой клетке, он не покинет клуб"

Бывший агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти Донато Ди Кампли считает, что форвард парижан Неймар не перейдет в "Реал".

"С Верратти у меня произошел самый неприятный опыт в своей жизни. Я не получил от него никакой благодарности. Для меня Верратти больше не существует. Проблема была в том, что я воевал не просто с клубом, а с государством. Меня выбросили в сторону, как песчинку.

Что касается Неймара, то никто не заберет его из Парижа. Тоже самое могу сказать и про других игроков. Они заперты в золотой клетке. Футболисты понимают, что не получат такие контракты в других клубах. Им приходится играть в чемпионате одного клуба

Я был в отпуске с Пасторе. Ему не нравится играть редко, но с контрактом, который у него в Париже...", - приводит слова Ди Кампли AS.

Напомним, что Верратти уволил Ди Кампли после высказывания агента: "игроки, мечтающие о победе в Лиге Чемпионов, не перейдут в ПСЖ.

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