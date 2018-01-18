Ди Кампли: "Неймар находится в ПСЖ в золотой клетке, он не покинет клуб"
Бывший агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти Донато Ди Кампли считает, что форвард парижан Неймар не перейдет в "Реал".
"С Верратти у меня произошел самый неприятный опыт в своей жизни. Я не получил от него никакой благодарности. Для меня Верратти больше не существует. Проблема была в том, что я воевал не просто с клубом, а с государством. Меня выбросили в сторону, как песчинку.
Что касается Неймара, то никто не заберет его из Парижа. Тоже самое могу сказать и про других игроков. Они заперты в золотой клетке. Футболисты понимают, что не получат такие контракты в других клубах. Им приходится играть в чемпионате одного клуба
Я был в отпуске с Пасторе. Ему не нравится играть редко, но с контрактом, который у него в Париже...", - приводит слова Ди Кампли AS.
Напомним, что Верратти уволил Ди Кампли после высказывания агента: "игроки, мечтающие о победе в Лиге Чемпионов, не перейдут в ПСЖ.
Не пропустите: В контракте Неймара не прописана сумма отступных. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лион
|21
|45
|3
|Марсель
|21
|44
|4
|Монако
|21
|43
|5
|Нант
|21
|34
|6
|Ницца
|21
|31
|7
|Генгам
|21
|29
|8
|Монпелье
|21
|28
|9
|Ренн
|21
|28
|10
|ФК Кан
|21
|27
|11
|Дижон
|21
|25
|12
|Страсбур
|21
|24
|13
|Бордо
|21
|23
|14
|Сент-Этьен
|21
|23
|15
|Анжер
|21
|22
|16
|Амьен
|21
|22
|17
|Лилль
|21
|22
|18
|Труа
|21
|21
|19
|Тулуза
|21
|20
|20
|Метц
|21
|15