Ди Канио критично высказался о Лукаку

Теги челсиромелу лукакупаоло ди канио

Ди Канио критично высказался о ЛукакуФото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Экс-форвард туринского "Ювентуса" и лондонского "Вест Хэма" Паоло Ди Канио высказался о роли нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку в "Челси".

"Слышал, как Джузеппе Бергоми сравнивал Лукаку с Виктором Осимхеном ("Наполи"). Но у Осимхена абсолютно другая натура, он не такой дубовый.

Как только уровень сопротивления подрос, Лукаку не забил ни одного гола в пяти последних матчах. И это не вина "Челси", они и без его голов идут на первом месте.

Лукаку не забивает. Это игрок определенной функции, каким был, Фернандо Льоренте в "Ювентусе" Конте. Даже при том, что Лукаку мощнее Льоренте. Он функциональный футболист под определенный стиль игры", – заявил Ди Канио в программе Sky Calcio Club.

Напомним, что прошедшим летом Лукаку перешел из миланского "Интера" в "Челси" за 115 миллионов евро.

Также не пропустите: Азар хочет сыграть в "Эль Класико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тарасов завершил игровую карьеру

Тарасов завершил игровую карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов