Ди Канио критично высказался о Лукаку
Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен
Экс-форвард туринского "Ювентуса" и лондонского "Вест Хэма" Паоло Ди Канио высказался о роли нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку в "Челси".
"Слышал, как Джузеппе Бергоми сравнивал Лукаку с Виктором Осимхеном ("Наполи"). Но у Осимхена абсолютно другая натура, он не такой дубовый.
Как только уровень сопротивления подрос, Лукаку не забил ни одного гола в пяти последних матчах. И это не вина "Челси", они и без его голов идут на первом месте.
Лукаку не забивает. Это игрок определенной функции, каким был, Фернандо Льоренте в "Ювентусе" Конте. Даже при том, что Лукаку мощнее Льоренте. Он функциональный футболист под определенный стиль игры", – заявил Ди Канио в программе Sky Calcio Club.
Напомним, что прошедшим летом Лукаку перешел из миланского "Интера" в "Челси" за 115 миллионов евро.
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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