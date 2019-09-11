Ди Канио: "Меня не удивил переход Икарди в ПСЖ. Это дом для недисциплинированных футболистов"

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Ди Канио: "Меня не удивил переход Икарди в ПСЖ. Это дом для недисциплинированных футболистов"

Экс-футболист сборной Италии Паоло Ди Канио критически высказался о новичке ПСЖ Мауро Икарди.

"Анчелотти в "Наполи" не нужны такие футболисты как Икарди. Он даже не может извиниться перед одноклубниками за слова жены-агента.

Икарди способен забивать голы только с линии вратарской после навесов. Остальное, что обязан делать форвард, он не умеет. Меня не удивил переход Икарди в ПСЖ. Это дом для недисциплинированных футболистов", - приводит слова Ди Канио Football Italia.

Напомним, что ПСЖ арендовал аргентинца на один год с правом выкупа за 65 миллионов евро.

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