Ди Канио объяснил, почему предпочитает Роналду, а не Месси
Фото: twitter
Экс-игрок сборной Италии Паоло Ди Канио сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
"Месси ушел с поля, почесывая голову и без эмоций. Я предпочту Криштиану Роналду. Вы хотите, чтобы я был на скамейке запасных в игре против "Манчестер Сити"? Тогда я отправляюсь в Португалию, а потом возвращаюсь и делаю хет-трик.
Я бы предпочел человека с душой инопланетянину без эмоций. Месси показал ограниченность своей личности.
Конечно, его можно освистывать. Тысячи фанатов ждали его, мечтали о нем, однако его поведение было неправильным.
Неймар еще хуже. Он не делал ничего особенного, а в прошлом месяце сказал, что хочет отправиться в MLS, так как там есть трехмесячный перерыв. При всем уважении, тут есть проблема", - приводит слова Ди Канио Sky Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18