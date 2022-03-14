Ди Канио объяснил, почему предпочитает Роналду, а не Месси

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Ди Канио объяснил, почему предпочитает Роналду, а не МессиФото: twitter

Экс-игрок сборной Италии Паоло Ди Канио сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Месси ушел с поля, почесывая голову и без эмоций. Я предпочту Криштиану Роналду. Вы хотите, чтобы я был на скамейке запасных в игре против "Манчестер Сити"? Тогда я отправляюсь в Португалию, а потом возвращаюсь и делаю хет-трик.

Я бы предпочел человека с душой инопланетянину без эмоций. Месси показал ограниченность своей личности.

Конечно, его можно освистывать. Тысячи фанатов ждали его, мечтали о нем, однако его поведение было неправильным.
Неймар еще хуже. Он не делал ничего особенного, а в прошлом месяце сказал, что хочет отправиться в MLS, так как там есть трехмесячный перерыв. При всем уважении, тут есть проблема", - приводит слова Ди Канио Sky Sport.

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