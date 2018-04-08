Ди Ливио: "В этом сезоне Конте понял, что есть более мотивированные команды в АПЛ"

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Ди Ливио: "В этом сезоне Конте понял, что есть более мотивированные команды в АПЛ"

Экс-игрок сборной Италии Анджело Ди Ливио поделился мнением о работе Антонио Конте в "Челси".

"Вы должны ладить с тренером, вы должны идти по тому же пути, что и он, вы должны поддерживать все его требования. В этом сезоне Конте понял, что есть более мотивированные команды в АПЛ.

Когда Конте не побеждает, он очень расстраивается, Антонио - настоящий перфекционист. Он был отличным товарищем по команде и настоящим другом, а также отличным лидером в раздевалке" - приводит слова Ди Ливио Mirror.

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