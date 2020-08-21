Ди Марцио раскрыл зарплату Кавани в "Бенфике"

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Ди Марцио раскрыл зарплату Кавани в "Бенфике"

Экс-игрок ПСЖ Эдинсон Кавани в ближайшее время должен стать игроком "Бенфики".

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 33-летний уругваец заключит с "орлами" контракт на три года, по которому будет зарабатывать 10 миллионов евро за сезон.

Кавани присоединится к "Бенфике" на правах свободного агента, поэтому достанется клубу бесплатно. Прибытие игрока в Португалию ожидается 24 августа.

Кавани выступал за ПСЖ с 2013 по 2020 год. За это время он стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

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