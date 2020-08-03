Ди Марцио: Санчес перейдет в "Интер" на правах свободного агента

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Ди Марцио: Санчес перейдет в "Интер" на правах свободного агента

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил новые детали грядущего перехода вингера "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса в "Интер".

По сведениям источника, 31-летний чилиец расторгнет контракт с "МЮ" и уйдет в "Интер" на правах свободного агента. Благодаря этому "красные дьяволы" сэкономят 60 миллионов евро на его зарплате.

Санчес заключит с "Интером" трехлетнее соглашение с зарплатой 7 миллионов евро в год.

В текущем сезоне на счету Санчеса четыре гола и десять ассистов в 29 играх.

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