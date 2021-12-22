Ди Марцио сравнил Миранчука и Малиновского

Фото инстаграм "Аталанты"

Журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио высказался о хавбеках "Аталанты" Алексее Миранчуке и Руслане Малиновском.

"Хотел ли "Интер" подписать Малиновского? Да, что-то такое было, однако ничего конкретного. Он футболист, который подходит "Интеру". Они следят за игроками такого стиля. Скауты "Интера" всегда есть на матчах "Аталанты", так как это отличная команда с молодыми талантливыми игроками.

Однако не думаю, что они делали официальное предложение. Знаю, что спортивный директор "Интера" очень любит Малиновского. Ему нравится игра Руслана. Однако переговоры далеко не зашли. Они не смогли договориться с "Аталантой".

Знаю, что Гасперини нравится Малиновский, очень сильно. Руслан, в отличие от Миранчука, имеет другой подход к итальянскому футболу. К примеру, Миранчук всегда в своих проблемах, много волнуется и не может показать свой талант. Когда Малиновский играет, он - один из лучших футболистов "Аталанты". Не удивлюсь, если Гасперини и правда не хочет продавать Малиновского", - заявил Ди Марцио.

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