Ди Марцио: "В 2004 году Месси хотел уйти в "Челси" и играть за Моуринью"

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал о несостоявшемся переходе Лионеля Месси из "Барселоны" в "Челси".

"В 2004 году Месси был очень близок к трансферу, потому что хотел играть за Моуринью. Лео и Жозе созванивались, обсуждение перехода проходило долго. Это был первый раз, когда Месси решил покинуть "Барсу". Второй случился несколько месяцев назад", - цитирует Ди Марцио Besoccer.

Напомним, что 33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барселоне" и забил 635 голов в 734 матчах.

Моуринью возглавлял "Челси" с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год, и выиграл с "синими" 8 трофеев.

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