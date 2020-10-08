Ди Марцио: "В 2004 году Месси хотел уйти в "Челси" и играть за Моуринью"
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал о несостоявшемся переходе Лионеля Месси из "Барселоны" в "Челси".
"В 2004 году Месси был очень близок к трансферу, потому что хотел играть за Моуринью. Лео и Жозе созванивались, обсуждение перехода проходило долго. Это был первый раз, когда Месси решил покинуть "Барсу". Второй случился несколько месяцев назад", - цитирует Ди Марцио Besoccer.
Напомним, что 33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барселоне" и забил 635 голов в 734 матчах.
Моуринью возглавлял "Челси" с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год, и выиграл с "синими" 8 трофеев.
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