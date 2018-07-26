Ди Марией интересуются три топ-клуба из Италии и Испании

Вингером ПСЖ Анхелем Ди Марией интересуются сразу три топ-клуба из Италии и Испании, информирует Paris United.

Так, по сведениям источника, возможность приобретения 30-летнего игрока парижан рассматривают "Наполи", миланский "Интер" и мадридский "Атлетико".

В прошлом сезоне Ди Мария забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач в 45 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ представил выездной комплект формы на сезон 2018/2019. | soccernews.ru