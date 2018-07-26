Ди Марией интересуются три топ-клуба из Италии и Испании

Теги интер миланнаполипсжанхель ди марияатлетико мадрид

Ди Марией интересуются три топ-клуба из Италии и ИспанииВингером ПСЖ Анхелем Ди Марией интересуются сразу три топ-клуба из Италии и Испании, информирует Paris United.

Так, по сведениям источника, возможность приобретения 30-летнего игрока парижан рассматривают "Наполи", миланский "Интер" и мадридский "Атлетико".

В прошлом сезоне Ди Мария забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач в 45 матчах за ПСЖ.

Напомним,  ПСЖ представил выездной комплект формы на сезон 2018/2019. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов