Ди Мария, Альба, Ляказетт и Пепе вошли в 61-80 лучших игроков FIFA 2018
Футбольный симулятор FIFA 18 продолжает публиковать список лучших игроков в игре.
В этот раз стали известны футболисты, который заняли места с 80 по 61.
80. Ян Вертонген (ЦЗ, "Тоттенхэм", 85).
79. Анхель Ди Мария (ПВ, "ПСЖ", 85).
78. Филипе Луис (ЛЗ, "Атлетико", 85).
77. Лоренцо Инсинье (ЛВ, "Наполи", 85).
76. Сесар Аспиликуэта (ЦЗ, "Челси", 85).
75. Миралем Пьянич (ЦП, "Ювентус", 85).
74. Жорди Альба (ЛЗ, "Барселона", 85).
73. Кейлор Навас (ВРТ, "Реал", 85).
72. Блэз Матюиди (ЦОП, "Ювентус", 85).
71. Каземиро (ЦОП, "Реал", 85).
70. Александр Ляказетт (ФРВ, "Арсенал", 85).
69. Миранда (ЦЗ, "Интер", 86).
68. Пепе (ЦЗ, "Бешикташ", 86).
67. Давид Алаба (ЛЗ, "Бавария", 86).
66. Петр Чех (ВРТ, "Арсенал", 86).
65. Хави Мартинес (ЦЗ, "Бавария", 86).
64. Марко Ройс (ЛП, "Боруссия Д", 86).
63. Диего Коста (ФРВ, "Челси", 86).
62. Сократис Папастатопулос (ЦЗ, "Боруссия Д", 86).
61. Франк Рибери (ЛП, "Бавария", 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|6
|3
|Гамбург
|2
|6
|4
|Ганновер 96
|2
|6
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|6
|Хоффенхайм
|2
|4
|7
|РБ Лейпциг
|2
|3
|8
|Шальке
|2
|3
|9
|Герта
|2
|3
|10
|Штутгарт
|2
|3
|11
|Вольфсбург
|2
|3
|12
|Аугсбург
|2
|1
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|1
|14
|Байер Леверкузен
|2
|1
|15
|Фрайбург
|2
|1
|16
|Майнц 05
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Вердер Бремен
|2
|0