Ди Мария блестящим ударом сравнял счёт в матче с Францией

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Ди Мария блестящим ударом сравнял счёт в матче с Францией

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поразил ворота Франции в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

На 41-й минуте игрок "альбиселесте" забил гол потрясающим ударом из-за пределов штрафной площадки.

Напомним, что счёт в этом матче открыл Антуан Гризманн. | http://soccernews.ru

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