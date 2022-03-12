Ди Мария близок к уходу из ПСЖ: подробности

Фото инстаграм Анхеля Ди Марии

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария, скорее всего, начнёт следующий сезон в другой команде.

Причина - нежелание парижского клуба продлевать контракт с 34-летним футболистом, пишет журналист Адриен Греньер.

Таким образом, аргентинец может уйти на правах свободного агента. У него уже есть предложения из Ла Лиги и Серии А.

В текущем сезоне Ди Мария сыграл за ПСЖ 25 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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