Ди Мария близок к уходу из ПСЖ: подробности
Фото инстаграм Анхеля Ди Марии
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария, скорее всего, начнёт следующий сезон в другой команде.
Причина - нежелание парижского клуба продлевать контракт с 34-летним футболистом, пишет журналист Адриен Греньер.
Таким образом, аргентинец может уйти на правах свободного агента. У него уже есть предложения из Ла Лиги и Серии А.
В текущем сезоне Ди Мария сыграл за ПСЖ 25 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: Месси и Неймар не намерены покидать ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
ПСЖ создаст все условия для подготовки Месси к ЧМ-2022
-
"Уфа" и "Нижний Новгород" обошлись без голов в 21-м туре РПЛ
-
1
Совет АПЛ отстранил Абрамовича от управления "Челси"
-
Новичок "Спартака" Николсон: "В Москве светит фейковое солнце"
-
Ди Мария близок к уходу из ПСЖ: подробности
-
Садио Мане огласил свою новую мечту
-
Рангник отреагировал на слухи о возможном уходе Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед"
-
У вратаря "Наполи" диагностирован перелом позвоночного отростка
-
Лукаку готов сократить зарплату на 40% ради возвращения в "Интер"
-
Бензема прокомментировал свою результативность в "Реале"
-
Шведский легионер уведомил "Химки" о приостановке контракта
-
Британское правительство будет полностью контролировать процесс продажи "Челси"
-
Месси и Неймар не намерены покидать ПСЖ
-
"Милан" определил четыре варианта усиления атаки, в списке - украинец Малиновский
-
"Манчестер Сити" договорился с Холандом
-
Бакаев предостерег "Спартак" от недооценки "Краснодара"
-
Мбаппе станет игроком "Реала" на следующей неделе
-
"Арсенал" нацелился на таланта из "Астон Виллы"
-
Хавбек "Зенита" Барриос рассказал, что ему мешает окончательно адаптироваться в России
-
"Майнц" объявил о переносе второго матча подряд из-за коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13