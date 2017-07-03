Ди Мария дал согласие на переход в итальянский клуб

Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария намерен продолжить свою карьеру в итальянской Серии А, информирует Il Messaggero.

По сведениям источника, 29-летний футболист согласовал условия личного контракта с миланским "Интером". Теперь "нерадзурри" предстоит договориться о трансфере аргентинца с его нынешним клубом.

В завершившемся сезоне Ди Мария забил 14 мячей и сделал 15 результативных передач в 43 матчах за ПСЖ.

Напомним, в сделку по Ди Марии "Интер" готов включить Кондогбию. | soccernews.ru