Ди Мария дал согласие на переход в итальянский клуб

Теги анхель ди марияинтер миланпсж

Ди Мария дал согласие на переход в итальянский клубВингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария намерен продолжить свою карьеру в итальянской Серии А, информирует Il Messaggero.

По сведениям источника, 29-летний футболист согласовал условия личного контракта с миланским "Интером". Теперь "нерадзурри" предстоит договориться о трансфере аргентинца с его нынешним клубом.

В завершившемся сезоне Ди Мария забил 14 мячей и сделал 15 результативных передач в 43 матчах за ПСЖ.

Напомним, в сделку по Ди Марии "Интер" готов включить Кондогбию. | soccernews.ru

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