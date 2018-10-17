Ди Мария готов остаться в ПСЖ, но при одном условии

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария готов остаться в своём нынешнем клубе, но при одном условии, сообщает AS.

По сведениям издания, 30-летний аргентинец может продлить контракт с парижанами, если ему предложат зарплату в размере 12 миллионов евро в год.

Футболист уверен, что своей игрой в текущем сезоне заслужил увеличение оклада, однако руководство парижан мнение вингера не разделяет.

Напомним, что Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года, сыграл 147 матчей, забил 56 голов и сделал 55 ассистов. Его контракт с клубом истекает по окончании этого сезона.

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