Ди Мария хочет больше игровой практики в ПСЖ

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Ди Мария хочет больше игровой практики в ПСЖПолузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал, что его все устраивает во Франции.

Несмотря на это, футболист отметил, что хотел бы чаще выходить на поле. 

"Я счастлив в Париже, но играю не так много в этом сезоне. Хотел бы чаще выходить на поле. Но я благодарен за те минуты, которые у меня есть. Я доказываю, что готов стать игроком основного состава.

Понимаю, что последнее решение за тренером, но я делаю всё правильно и пытаюсь доказать, что являюсь игроком основного состава», — заключил Ди Мария.

В текущем сезоне аргентинец сыграл в 17-ти официальных матчах, забив три гола и отдав пять результативных передач.

Читайте: Ди Мария отклонил выгодное предложение из Китая ради перехода в январе в европейский топ-клуб  | soccernews.ru

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