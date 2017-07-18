Ди Мария хочет остаться в ПСЖ

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Ди Мария хочет остаться в ПСЖ

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария признался, что он хочет остаться в парижской команде.

"У меня в этом плане нет никаких сомнений. Я хочу остаться. Но я не знаю, как решит клуб. Моей семье очень комфортно в Париже. Понимаю, что в прошлом сезоне всё сложилось не так здорово. Во-первых, я не всегда точно понимал, что тренер требует от меня. Но со временем мы начали понимать друг друга, и в последние месяцы все могли в этом убедиться. Надеюсь, в новом сезоне я продемонстрирую такую же форму" - цитирует аргентинца Goal.com.

Напомним, что 29-летний Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2019 года.

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