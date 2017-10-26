Ди Мария хочет сменить ПСЖ на "Барселону"

Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария хочет сменить свой клуб на каталонскую "Барселону", утверждает Diario Gol.

По сведениям источника, 29-летний футболист парижан ввиду отсутствия стабильной игровой практики желает сменить команду уже в зимнее трансферное окно. Учитывая же проблемы, которые имеются у "сине-гранатовых" с фланговыми игроками линии атаки, аргентинец был бы не против вернуться в испанскую Ла Лигу, где он уже выступал за мадридский "Реал".

Напомним, владельцы ПСЖ могут купить турецкий клуб. | soccernews.ru